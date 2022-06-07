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Монголия начала миротворческие учения «В поисках хаана»

Монголия начала миротворческие учения «В поисках хаана»
Общество,  Фото:пресс-служба президента Монголии
В них принимает участие около 1000 военнослужащих из 15 стран

6 июня на полигоне «Таван Толгой» объединенного учебного центра Вооружённых сил Монголии стартовали 18-е международные миротворческие учения «В поисках хаана-2022».

- «В поисках хаана» – одно из совместных международных учений, регулярно организуемых монгольскими военными в сотрудничестве со странами поддерживающими мир, включая два соседних государства и США, Германию, Южную Корею, Японию, Индию, Турцию и Катар, - заявил президент и главнокомандующий ВС Монголии У. Хурэлсух на церемонии открытия.

Вооруженные силы Монголии и Индо-Тихоокеанское командование США совместно организуют миротворческие учения «В поисках хаана» с 2003 года. А в 2006 году эти учения получили статус совместных международных учений.

В учениях, которые продлятся до 20 июня, принимают участие около 1000 военнослужащих из 15 стран. В этом году учения также впервые будут включать в себя обучение на тему «Роль женщин в обеспечении мира и безопасности», направленное на повышение роли и участия женщин-военнослужащих в операциях по поддержанию мира.

- В церемонии открытия международных учений приняли участие министр обороны Г. Сайханбаяр, советник президента Монголии по вопросам безопасности и оборонной политики Ц. Тогоо, начальник генерального штаба Вооружённых сил Монголии генерал-лейтенант Д. Ганзориг, директор Объединенного штаба национальной гвардии США на Аляске бригадный генерал Уэйн Дон, официальные лица соответствующих оборонных и правоохранительных организаций, а также иностранные послы и военные атташе, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Монголия военные учения

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