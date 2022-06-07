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В Иркутске развернётся фестиваль национальных культур

В Иркутске развернётся фестиваль национальных культур
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие проведут 12 июня

В День России, 12 июня, в Иркутске состоится фестиваль национальных культур. Горожан и гостей города приглашают принять участие в праздничных мероприятиях. Они начнутся на площади у дворца спорта «Труд» в 11:00.

– Традиционно участие в празднике примут национально-культурные центры столицы Приангарья. Их представители продемонстрируют этническую одежду, проведут спортивные состязания, конкурсы, мастер-классы по изготовлению поделок. Гостей фестиваля ждут сладкие угощения, дегустация плова, конкурс на скоростное поедание поз, – рассказала начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Александра Егорова.

Также с 11:00 до 17:00 пройдут «Байкальская ярмарка», концерт и акция с подарками от «Комсомольской правды». С 11:00 до 13:00 состоится гала-концерт профессиональных исполнителей «Наш дом – Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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Иркутск фестиваль день России

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