Автобусы на популярных турмаршрутах Прибайкалья станут ежедневными

Рейсы будут совершаться с автовокзала Иркутска и обратно



С 11 июня в Иркутской области запускают ежедневные рейсы по популярным туристическим маршрутам: на остров Ольхон, в Листвянку и на Аршан. Автобусы будут ходить с иркутского автовокзала и обратно.



Автобусы по маршруту Иркутск – Хужир будут отправляться ежедневно в 9:00 и 10:00. Из посёлка Хужир – в 12:00 и в 12:30. Маршрут Иркутск – Листвянка будет ходить в 11:00 и 16:00. Обратно – в 13:00 и 18:00. До Аршана автобус из Иркутска пойдет в 10:00. Обратно – в 16:00.



По всем направлениям, в зависимости от пассажиропотока, будут курсировать автобусы Ford Transit на 17 мест и Golden Dragon, рассчитанный на 51 место. Рейсы будут выполняться до 31 августа, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

