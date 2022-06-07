В Бурятии осуждённые сдали экзамен по математике





Выпускники старших классов вечерних школ при лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе и исправительной колонии №7 в Улан-Удэ сдали государственный экзамен по математике.На выполнение экзамена учащимся было дано определённое время, за которое они должны были решить предложенные задания. Их результат покажет какие знания они получили за годы учёбы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.По словам осуждённых, получение аттестата о среднем (полном) общем образовании — это первый шаг к продолжению своего обучение для получения высшего или средне-профессионального образования.