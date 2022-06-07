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Хоккеисты Иркутска выиграли турнир в Бурятии

Хоккеисты Иркутска выиграли турнир в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Остальные призовые места также заняли команды из Иркутской области

С 3 по 5 июня в столице Бурятии проходил турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд 2011-2012 годов рождения, приуроченный к Международному дню защиты детей. За победу сражались команды из Улан-Удэ, Иркутска, Байкальска и Монголии.

В финал вышли две команды из Иркутска. В ходе матча хоккейный клуб «Олимпия» с большим перевесом обошла команду «Юность» и со счётом 4:1 стала победителем. «Юность» заняла второе место. Команда «Лидер» из Байкальска стала бронзовым призёром.

По итогам турнира лучшим голкипером турнира признан Даниэль В. (ХК «IceБАРС», г. Улан-Удэ). Лучшим защитником стал Кирилл Б. (ХК «Олимпия», г. Иркутск). Звание «Лучший нападающий» досталось Матвею Т. (ХК «Юность», г. Иркутск).

Также впервые был проведен айс-челлендж, где выявили самых быстрых, метких и ловких игроков турнира, сообщает пресс-служба ледовой арены «IceМетр».
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