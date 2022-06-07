Бурятский баран признан лучшим на выставке в Забайкалье

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

Животное из Бичурского района объявлено лучшим производителем



Со 2 по 5 июня в столице Забайкальского края провели XVIII межрегиональную Сибирско-Дальневосточная выставку племенных овец и коз. Выставка была посвящена 65-летию забайкальской тонкорунной породе овец. Ранее, в 2019 и 2021 годах, выставка проводилась в Улан-Удэ, в 2020 году выставка не проводилась из-за пандемии.



Бурятию на выставке представили три животноводческих хозяйства – племенных завода по разведению бурятской породы овец: ООО «Шибертуй» Бичурского района, ООО «Бурятская овца» Джидинского района и СПК «Иро» Селенгинского района. Всего выставка собрала животноводов из 19 хозяйств четырёх регионов России: Забайкальского края, Бурятии, Тувы, а также Приморского края. Больше всего участников было из региона – хозяина выставки: Забайкальский край представил 11 сельхозорганизаций. 4 животновода представляли Туву. Новички Сибирско-Дальневосточной выставки – Приморье дебютировали с одним хозяйством. Гостями мероприятия стали делегации из восьми регионов России, а также Монголии.



На суд экспертной комиссии участники представили более 200 овец и коз.



- Экспертами в первую очередь оценивается внешний вид: конституция туловища, правильное строение ног, вес, шерсть и многие другие параметры. Баран должен быть не старше 4 лет. Проверяются мясные и шерстяные качества. Также учитывается племенная работа хозяйства, численность поголовья. Лучших участников в конце сравнивают между собой, - отметил Далай Галсанов, руководитель государственной племенной службы Бурятии.



После осмотра животных жюри признало конкурсанта №240 из хозяйства Бичурского района лучшим – победитель набрал 51 балл из 60 возможных. Помимо бичурцев, третьим призёром среди овцеводческих хозяйств стал СПК из Селенгинского района республики, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.

