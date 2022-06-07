Актриса Бурдрама Должин Тангатова привела в восторг монгольских зрителей

Как сообщал «Байкал-Daily», театр бурятской драмы принимает участие в XVl международном театральном фестивале «Гэгээн муза» (Святая муза), который проходит в эти дни в столице Монголии. В Улан-Батор уехала делегация из 12 человек: артисты, режиссёры, технические работники и руководство театра.
На этот крупнейший международный театральный фестиваль Монголии были отобраны два спектакля Буряад театра: «Полковник пишет» (12+) и «Би Толгонай» (12+).
Программное представление спектакля «Би Толгонай» на международном театральном фестивале состоялось во Дворце офицеров в Улан-Баторе. Именно там сцена и зал оказались наиболее приспособлены для камерного звучания моноспектакля. При этом показ, перенесённый из государственного театра State puppit theater, и заявленный на 6 июня, был отложен на следующий день в связи с аварийным отключением электричества.
Монгольские зрители остались в восторге от игры актрисы Должин Тангатовой в спектакле «Би Толгонай».
- Великая актриса! Так оценил монгольский зритель игру Должин Тангатовой. По-монгольски эта восторженная реплика звучала из уст увидевших спектакль, как «Ехэ жужигчин!». Ещё бы, звание заслуженной артистки России Должин Тангатову к этому обязывает, - рассказали в пресс-службе театра.
Жюри, по словам координатора фестиваля Баярмагнай, состоит из семи человек, и включает в свой состав видных театральных деятелей Монголии и приглашённых гостей: профессора из Финляндии господина Савааса и режиссёра Асаши из Японии. Возглавляет жюри народная артистка Монголии Сарантуяа, президент академии «Гэгээн муза».
«Би Толгонай» представлен в нескольких конкурсных номинациях: на лучшую режиссуру, лучшую женскую роль и лучшую сценографию.
Пальму первенства в категории моноспектаклей с «Би Толгонай» оспаривают несколько других спектаклей: из Италии «Узлы», из Индии «Сначала упасть потом взлететь», из Шри-Ланки «Безразличие», из Румынии «Нижинский», собственно монгольские постановки «5+1=7» и «Перед завтраком», а также вторая российская постановка «Полковник пишет» (12+) режиссёра Олег Юмова. Этот спектакль будет показан завтра, 8 июня на сцене монгольского Дворца детства.
Итоги театрального первенства «Святая муза» будут подведены и озвучены в Улан-Баторе 11 июня.
Премьера спектакля «Би Толгонай» состоялась в Улан-Удэ в апреле 2021 года. Этот спектакль создан по мотивам повести «Материнское поле» Чингиза Айтматова о нелёгкой судьбе женщины Толгонай, потерявшей на войне мужа и трёх сыновей.