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Сотрудница МЧС из Бурятии стала призёром всероссийских соревнований

Сотрудница МЧС из Бурятии стала призёром всероссийских соревнований
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС по РБ
Спортсменка заняла третье место на дистанции 1000 м

С 1 по 3 июня в городе Иваново проходил финальный этап спартакиады МЧС России по лёгкой атлетике среди федеральных округов. Всего в соревнованиях принял участие 51 спортсмен – лучшие представители из числа сотрудников и работников МЧС России из 8 федеральных округов.

По результатам отборочных соревнований в состав команды Дальневосточного федерального округа вошли 2 сотрудника главного управления МЧС России по Бурятии: Евгений Капустин, заместитель начальника ЦУКС и Кристинья Белалова, диспетчер ЦППС.

На всероссийских соревнованиях МЧС России девушкам предстояло преодолеть дистанцию 1000 метров, мужчинам 3000 метров. Среди девушек Кристинья заняла 3 место, а среди мужчин в возрастной группе старше 40 лет Евгений остановился в одном шаге от пьедестала, заняв 4 место.

В командном зачёте сборные команды Дальневосточного и Сибирского федеральных округов набрали одинаковое количество баллов. В итоге, решающими оказались дополнительные критерии, по которым «бронзу» получили спортсмены СФО, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
Бурятия легкая атлетика спорт МЧС всероссийские соревнования

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