Спортсменка заняла третье место на дистанции 1000 м
С 1 по 3 июня в городе Иваново проходил финальный этап спартакиады МЧС России по лёгкой атлетике среди федеральных округов. Всего в соревнованиях принял участие 51 спортсмен – лучшие представители из числа сотрудников и работников МЧС России из 8 федеральных округов.
По результатам отборочных соревнований в состав команды Дальневосточного федерального округа вошли 2 сотрудника главного управления МЧС России по Бурятии: Евгений Капустин, заместитель начальника ЦУКС и Кристинья Белалова, диспетчер ЦППС.
На всероссийских соревнованиях МЧС России девушкам предстояло преодолеть дистанцию 1000 метров, мужчинам 3000 метров. Среди девушек Кристинья заняла 3 место, а среди мужчин в возрастной группе старше 40 лет Евгений остановился в одном шаге от пьедестала, заняв 4 место.
В командном зачёте сборные команды Дальневосточного и Сибирского федеральных округов набрали одинаковое количество баллов. В итоге, решающими оказались дополнительные критерии, по которым «бронзу» получили спортсмены СФО, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
Сотрудница МЧС из Бурятии стала призёром всероссийских соревнований
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