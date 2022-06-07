Сотрудница МЧС из Бурятии стала призёром всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Спортсменка заняла третье место на дистанции 1000 м



С 1 по 3 июня в городе Иваново проходил финальный этап спартакиады МЧС России по лёгкой атлетике среди федеральных округов. Всего в соревнованиях принял участие 51 спортсмен – лучшие представители из числа сотрудников и работников МЧС России из 8 федеральных округов.



По результатам отборочных соревнований в состав команды Дальневосточного федерального округа вошли 2 сотрудника главного управления МЧС России по Бурятии: Евгений Капустин, заместитель начальника ЦУКС и Кристинья Белалова, диспетчер ЦППС.



На всероссийских соревнованиях МЧС России девушкам предстояло преодолеть дистанцию 1000 метров, мужчинам 3000 метров. Среди девушек Кристинья заняла 3 место, а среди мужчин в возрастной группе старше 40 лет Евгений остановился в одном шаге от пьедестала, заняв 4 место.



В командном зачёте сборные команды Дальневосточного и Сибирского федеральных округов набрали одинаковое количество баллов. В итоге, решающими оказались дополнительные критерии, по которым «бронзу» получили спортсмены СФО, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

