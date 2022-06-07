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В Улан-Удэ выбрали «Молодые таланты»

В Улан-Удэ выбрали «Молодые таланты»
Общество,  Фото:pixabay.com
Подведены итоги конкурса на премию мэра города

В столице Бурятии провели конкурс на соискание звания «Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты». В этом году в конкурсную комиссию поступило 23 заявки, и по результатам их рассмотрения определены 15 лауреатов в трёх номинациях.

В номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» награды получат: Гармаева Людмила, волонтёр ресурсного центра добровольчества «Добродом»; Балданова Дарима, заместитель председателя профсоюзной организации студентов Бурятского государственного университета; Ронская Юлия, студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа; Чернышов Кирилл, студент Бурятского аграрного колледжа; Михалев Артём, магистрант социально-психологического факультета Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.

Победители в номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности»: Александра Р., ученица средней общеобразовательной школы № 40; Влада Б., ученица средней общеобразовательной школы №26; Содномов Алдар, студент медицинского института Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова; Никита Т., учащийся лицея №27; Шильников Дмитрий, студент республиканского базового медицинского колледжа.

В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями стали: Нолев Евгений, председатель Совета молодых учёных Бурятии; Горлевская Алёна, специалист центра культуры и досуга г. Улан-Удэ; Мочалова Анна, преподаватель английского языка Улан-Удэнского торгово-экономического техникума; Кынзыбеев Алдар, артист государственного цирка Республики Бурятия; Ситникова Виктория, сотрудник централизованной библиотечной системы г. Улан-Удэ.

Победителям присваивается звание «Лауреат именной премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты», вручается диплом и выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Торжественное награждение лауреатов состоится в День молодёжи России, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ премия молодежь конкурс

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