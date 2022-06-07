 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июня

06 июня

Популярное

Балерины из Бурятии прошли во второй тур международного конкурса

Балерины из Бурятии прошли во второй тур международного конкурса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он проходит сегодня, 7 июня

Солистки балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Харука Ямада и Анастасия Никольская прошли во второй тур международного конкурса в честь 95-летия выдающегося хореографа Юрия Григоровича. Результаты первого тура были объявлены накануне.

Напомним, что XIV международный конкурс артистов балета проводится с 3 по 11 июня в Большом театре в Москве. Состязание проходит в три тура: классика, вариация и современный танец, исполнение партии из репертуара Юрия Григоровича.

В этом году на конкурс было подано 343 заявки из 33 стран мира. По итогам отборочного тура по видеозаписям участниками конкурса стали 112 танцовщиков из России и 20 стран мира.

Во второй тур прошли 29 участников в младшей возрастной категории ( до 18 лет) и 76 участников в старшей возрастной категории (до 27 лет). Обе балерины из Бурятии: Харука Ямада и Анастасия Никольская – прошли во второй тур, который состоится сегодня, 7 июня. В качестве партнёров на конкурсе также выступают солисты Бурятского театра оперы и балета: Михаил Овчаров, Булыт Раднаев и Артемий Плюснин, сообщает пресс-служба учреждения.

Справка

Этот конкурс зародился в 1969 году на сцене Большого театра СССР. Влияние русской балетной школы, авторитет основателей конкурса и одной из главных мировых сцен придали событию статус центрального международного балетного состязания. Соревнование артистов балета проводится раз в 4 года и считается Олимпийскими играми мира балета.

Успешное выступление на конкурсе открывает дорогу в будущее молодым талантливым исполнителям и постановщикам, а звание победителя распахивает перед его обладателем двери ведущих танцевальных площадок мира.

Председателем жюри выступит народный артист СССР, балетмейстер Юрий Григорович. В состав жюри вошли звёзды мирового балета: Валерий Елизарьев, Марина Леонова, Борис Эйфман, Светлана Захарова, Юрий Фатеев, Николай Цискаридзе, Вадим Писарев и другие.
Бурятия балет конкурс театр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Тротуарную плитку теперь производим сами»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Тротуарную плитку теперь производим сами»
Общество, 07.06.2022
Мэру продемонстрировали работу вибропрессующего комплекса
Актриса Бурдрама Должин Тангатова привела в восторг монгольских зрителей
Актриса Бурдрама Должин Тангатова привела в восторг монгольских зрителей
Общество, 07.06.2022
Монгольские зрители назвали её великой актрисой
В Бурятии школьников посвятили в лесники
В Бурятии школьников посвятили в лесники
Общество, 07.06.2022
Школьное лесничество «Тальян» образовалось в 2019 году
Лесной спецназ Бурятии тушил пожары в красноярской тайге
Лесной спецназ Бурятии тушил пожары в красноярской тайге
Общество, 07.06.2022
Специалисты из Бурятии работали вручную в болотистой местности
Первые случаи клещевых инфекций выявили в Бурятии
Первые случаи клещевых инфекций выявили в Бурятии
Общество, 07.06.2022
По всей республике клещи атаковали уже более 1,3 тыс человек
В шествии ко Дню города примут участие до 10 тысяч улан-удэнцев
В шествии ко Дню города примут участие до 10 тысяч улан-удэнцев
Общество, 07.06.2022
Шествие в День города объединит множество государственных и коммерческих учреждений
В Бурятии открыли детскую учебно-познавательную тропу
В Бурятии открыли детскую учебно-познавательную тропу
Общество, 07.06.2022
Идея создания объекта появилась ещё в 2014 году
Реконструкцию дамбы в центре Улан-Удэ решили завершать раньше срока
Реконструкцию дамбы в центре Улан-Удэ решили завершать раньше срока
Общество, 07.06.2022
Это зависит от уровня рек и от собственников «Пионера»
Байкальские спасатели обучили коллег из других регионов
Байкальские спасатели обучили коллег из других регионов
Общество, 07.06.2022
Спасатели тренировались работать в пещерах 
Улан-удэнцы призывают отказаться от Дня города
Улан-удэнцы призывают отказаться от Дня города
Общество, 07.06.2022
Некоторые местные жители считают, что праздновать сейчас неуместно
В Бурятии дети с пользой прокатились на велосипедах
В Бурятии дети с пользой прокатились на велосипедах
Общество, 07.06.2022
В «Заповедном Подлеморье» прошла «Ночь географии» 
В Улан-Удэ возле аэропорта устроили танцевальный флешмоб
В Улан-Удэ возле аэропорта устроили танцевальный флешмоб
Общество, 07.06.2022
Перед аэропортом «Байкал» танцевали жители микрорайона Аэропорт
В Бурятии опровергли фейки о «биологической диверсии»
В Бурятии опровергли фейки о «биологической диверсии»
Общество, 07.06.2022
В чаты рассылают сообщения о якобы холерной палочке в воде
В Бурятии подсчитывают водоплавающую и боровую дичь
В Бурятии подсчитывают водоплавающую и боровую дичь
Общество, 07.06.2022
Госинспекторы считают птиц на пролёте и в гнёздах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^