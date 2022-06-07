Балерины из Бурятии прошли во второй тур международного конкурса

Он проходит сегодня, 7 июня



Солистки балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Харука Ямада и Анастасия Никольская прошли во второй тур международного конкурса в честь 95-летия выдающегося хореографа Юрия Григоровича. Результаты первого тура были объявлены накануне.



Напомним, что XIV международный конкурс артистов балета проводится с 3 по 11 июня в Большом театре в Москве. Состязание проходит в три тура: классика, вариация и современный танец, исполнение партии из репертуара Юрия Григоровича.



В этом году на конкурс было подано 343 заявки из 33 стран мира. По итогам отборочного тура по видеозаписям участниками конкурса стали 112 танцовщиков из России и 20 стран мира.



Во второй тур прошли 29 участников в младшей возрастной категории ( до 18 лет) и 76 участников в старшей возрастной категории (до 27 лет). Обе балерины из Бурятии: Харука Ямада и Анастасия Никольская – прошли во второй тур, который состоится сегодня, 7 июня. В качестве партнёров на конкурсе также выступают солисты Бурятского театра оперы и балета: Михаил Овчаров, Булыт Раднаев и Артемий Плюснин, сообщает пресс-служба учреждения.



Справка



Этот конкурс зародился в 1969 году на сцене Большого театра СССР. Влияние русской балетной школы, авторитет основателей конкурса и одной из главных мировых сцен придали событию статус центрального международного балетного состязания. Соревнование артистов балета проводится раз в 4 года и считается Олимпийскими играми мира балета.



Успешное выступление на конкурсе открывает дорогу в будущее молодым талантливым исполнителям и постановщикам, а звание победителя распахивает перед его обладателем двери ведущих танцевальных площадок мира.



Председателем жюри выступит народный артист СССР, балетмейстер Юрий Григорович. В состав жюри вошли звёзды мирового балета: Валерий Елизарьев, Марина Леонова, Борис Эйфман, Светлана Захарова, Юрий Фатеев, Николай Цискаридзе, Вадим Писарев и другие.

