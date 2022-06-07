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Лесной спецназ Бурятии тушил пожары в красноярской тайге

Лесной спецназ Бурятии тушил пожары в красноярской тайге
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Специалисты из Бурятии работали вручную в болотистой местности

Пожарные-десантники и парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов вернулись в Бурятию после помощи Красноярскому краю в тушении лесных пожаров.

50 специалистов были направлены на север Красноярского края 15 мая.

Специалисты были разбиты на две группы и находились в разных районах – Кежемском и Эвенкийском. Они участвовали в тушении 16 лесных пожаров на общей площади около 10 тысяч га.

- Основные сложности в тушении – это труднодоступные места. Мы тушили пожары в тайге, где в радиусе 100 км не было населённых пунктов. Там болотистая местность, завалы – валежник, сухостой и старая гарь. Расчищали это всё вручную. Те пожары, которые были ближе к населённым пунктам, были уже не такие сложные – лес почище и болот не было, - рассказал инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов Виктор Филиппов.

Помимо лесного спецназа Бурятии, в тушении также участвовали парашютисты-десантники Федеральной авиалесоохраны.

После выполненного задания министерство лесного хозяйства Красноярского края поблагодарило специалистов за помощь в стабилизации лесопожарной обстановки.


По данным Авиалесоохраны, сегодня утром в Красноярском крае действовало три лесных пожара на площади 670 га, два из которых на площади 50 га локализованы.

Отметим, в Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За минувшие сутки произошёл только один лесной пожар. Он действовал в Кабанском районе, очаг потушил на площади 4,4 га.



лесные пожары

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