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Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Тротуарную плитку теперь производим сами»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Тротуарную плитку теперь производим сами»
Общество,  Фото:управление по информационной политике администрации Улан-Удэ
Мэру продемонстрировали работу вибропрессующего комплекса

Сегодня, 7 июня, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял участие в открытии завода по производству тротуарной плитки. Завод находится в микрорайоне Машзавод на базе комбината по благоустройству.

– Мы подходим к эффективному расходованию бюджетных средств. Открытие собственного завода тротуарной плитки – это и экономия городского бюджета, и автономность, независимость от поставщиков. Это будущие доходы, которые можно будет снова направить на развитие городского хозяйства. Улан-Удэ – достаточно большой по площади город, благодаря нацпроектам мы ежегодно проводим ремонт площадей, скверов, дорог и тротуаров. Везде необходимы большие площади новой плитки, и сейчас мы сами будем производить качественную тротуарную плитку. Завод осмотрел, процессы налажены нормально, – отметил мэр.




Игорь Шутенков подчеркнул, что менее чем за полгода в городском хозяйстве произошли значительные изменения в плане автономности. «Водоканал» начал сборку и выпуск собственных умных водоколонок, «Горсвет» готовится к производству инновационных «лежачих» – грунтовых светофоров, и сегодня комбинат по благоустройству официально запускает в работу завод по производству тротуарной плитки. Проект важен с точки зрения экономики, строительства. Ежегодная потребность города составляет свыше 20 тысяч метров бордюрного камня и более пяти тысяч квадратных метров тротуарной плитки.

Мэру Улан-Удэ продемонстрировали работу вибропрессующего комплекса, который за считанные минуты производит партию новых плиток. Вибропрессование придаёт изделиям высокие качественные характеристики, что гарантирует их долгий срок службы. Оборудование позволяет за смену изготавливать порядка 400 кв. м.

– Мы уже выпустили более 1000 кв. м плитки пробной. Здесь будут изготавливать и бордюрные камни, и тротуарные плиты. Сейчас мы производим плитку, которая будет использована для реконструкции территории вокруг Гостиных рядов. Производство способно полностью обеспечить потребность города. Пока работаем в одну смену. Концепция проекта – это изготовление и использование строительных изделий для нужд города и продажа строительных изделий для юридических и физических лиц, – подчеркнул заместитель мэра- председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.




На заводе пока будут выпускать три вида плиток: старый город, обычный кирпич брусчатку, шестиугольник различных цветов. В дальнейшем при необходимости ассортимент будет расширен.

– Плитка, которую изготавливают на нашем заводе, имеет все сертификаты соответствия требованиям ГОСТам, что говорит о качестве производимой продукции. В ближайшее время здесь установят шнековые транспортёры для подачи цемента и песка. Это позволит автоматизировать и ускорить процесс производства плитки, тем самым и увеличатся объёмы производимой плитки, – сообщил Владимир Соснин, директор комбината по благоустройству.



По информации управления по информационной политике

администрация Улан-Удэ

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