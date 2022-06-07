В районе Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилей отметила жительница Заиграевского района



Жительница Заиграевского района Бурятии, участница трудового фронта, ветеран труда Елена Николаевна Тютрина отметила 90-й день рождения. Уроженка села Куйтун Тарбагатайского района своё нелёгкое детство вспоминает со слезами на глазах. Со сверстниками с утра до позднего вечера наравне со взрослыми пололи, убирали пшеницу и картофель.



- Страшное было время. Смертность среди детей была высокой. Матери уходя в поля, оставляли малышей в колыбелях одних, и не каждый мог выжить в жару и зной. Детство прошло через слёзы, голод и прощания с родными и близкими, уходящими на войну, - рассказывает о годах детства юбиляр. - Один из старших братьев, уходя на фронт, дал мне наказ – учиться. Но жизнь всё расставила по своим местам, удалось закончить только 4 класса, а дальше началась трудовые годы.



По словам Елены Николаевны, судьба посылала ей хороших людей, которые помогали на разных этапах её непростой жизни. Благодаря старательности и ответственности у неё всегда была хорошая работа. Трудилась много лет в столовой, в торговле, завхозом в детском саду. Общий стаж – 43 года. Вышла замуж, воспитала сыновей.



- Я – богатая бабушка! У меня пять внуков и восемь правнуков , - с гордостью говорит счастливая именинница.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, Елена Николаевна на заслуженном отдыхе. Она участник трудового фронта в годы Великой Отечественной войны, ветеран труда, имеет многочисленные награды. Несмотря на преклонный возраст, выращивает помидоры, занимается огородом, печёт пироги для любимых внуков. Она гостеприимная и радушная хозяйка, всегда в курсе событий своего района и родного посёлка. Выписывает газеты, смотрит телевизор и строго следит за происходящим в мире.



- В юбилейный день рождения специалисты отдела соцзащиты по Заиграевскому району поздравили именинницу с юбилеем, вручили поздравительную открытку от президента РФ В.В. Путина и главы РБ А.С. Цыденова, благодарственное письмо от главы МО «Заиграевский район» В.А. Шалькова, свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта и памятный подарок, - рассказали в местном отделе соцзащиты.

