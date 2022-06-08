В республике сохранится дождливая погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, по северу местами сильные дожди, грозы, в горах юго-запада возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +17,+22, местами +7,+12.
В Улан-Удэ ночью дождь, днём прекращение. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +17,+19.
В горах Бурятии возможен снег
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 08.06.2022
В республике сохранится дождливая погода
Временное ограничение вводится на трёх участках трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
В «Первом кадре» приняли участие более 100 обучающихся со всей Бурятии
Юбилейные события, посвящённые 85-летию драматурга, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге осенью
Мальчика назвали Амарсаном
По итогам обучения будет формироваться реестр кадрового резерва региона
Остальные призовые места также заняли команды из Иркутской области
В командном первенстве победили представители Авиазавода
В них принимает участие около 1000 военнослужащих из 15 стран
Мероприятие проведут 12 июня
Лучшие работы выставят в Художественном музее
Животное из Бичурского района объявлено лучшим производителем
Рейсы будут совершаться с автовокзала Иркутска и обратно
Никита Смолин вырос в Кяхте
Юбилей отметила жительница Заиграевского района