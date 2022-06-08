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В горах Бурятии возможен снег

В горах Бурятии возможен снег
Общество,  Фото:pexels.com
В республике сохранится дождливая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, по северу местами сильные дожди, грозы, в горах юго-запада возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +17,+22, местами +7,+12.

В Улан-Удэ ночью дождь, днём прекращение. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +17,+19.
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