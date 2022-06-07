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Первые случаи клещевых инфекций выявили в Бурятии

Первые случаи клещевых инфекций выявили в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По всей республике клещи атаковали уже более 1,3 тыс человек

В Бурятии зарегистрированы первые факты заболевания людей клещевыми инфекциями. У троих человек подтверждён клещевой боррелиоз, который в народе называют болезнью Лайма. Укус такого инфицированного клеща вызывает усталость, воспаление кожи, поражение нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Ещё у трёх человек выявлен клещевой риккетсиоз, или по другому клещевой сыпной тиф. Это острое инфекционное заболевание, сопровождающееся специфическим поражением кожи, лихорадочным состоянием, воспаление лимфоузлов и сыпью.

Случаев клещевого энцефалита в Бурятии пока нет.

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 6 июня, с начала сезона по поводу укусов клещей к врачам обратились 1345 человек. Из них более 34% покусали в населённых пунктах, в том числе на собственных приусадебных участках ДНТ и СНТ.

Более 40% получили укусы клещей во время отдыха в лесу, на берегу реки, 26% - во время работы, вроде заготовки дров, сбора дикоросов, выпаса животных.

Специалисты продолжают прививать граждан от клещевого энцефалита. На 6 июня привито 72 184 человека. Из них 46 897 детей.

- Проводятся акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На сегодняшний день обработано 1006 объектов на площади 1808 га. Обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы на ул. Загородная, 56.

Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);

- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).
клещи клещевой боррелиоз

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