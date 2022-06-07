Первые случаи клещевых инфекций выявили в Бурятии

По всей республике клещи атаковали уже более 1,3 тыс человек
В Бурятии зарегистрированы первые факты заболевания людей клещевыми инфекциями. У троих человек подтверждён клещевой боррелиоз, который в народе называют болезнью Лайма. Укус такого инфицированного клеща вызывает усталость, воспаление кожи, поражение нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.
Ещё у трёх человек выявлен клещевой риккетсиоз, или по другому клещевой сыпной тиф. Это острое инфекционное заболевание, сопровождающееся специфическим поражением кожи, лихорадочным состоянием, воспаление лимфоузлов и сыпью.
Случаев клещевого энцефалита в Бурятии пока нет.
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 6 июня, с начала сезона по поводу укусов клещей к врачам обратились 1345 человек. Из них более 34% покусали в населённых пунктах, в том числе на собственных приусадебных участках ДНТ и СНТ.
Более 40% получили укусы клещей во время отдыха в лесу, на берегу реки, 26% - во время работы, вроде заготовки дров, сбора дикоросов, выпаса животных.
Специалисты продолжают прививать граждан от клещевого энцефалита. На 6 июня привито 72 184 человека. Из них 46 897 детей.
- Проводятся акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На сегодняшний день обработано 1006 объектов на площади 1808 га. Обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы на ул. Загородная, 56.
Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);
- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).
Первые случаи клещевых инфекций выявили в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мэру продемонстрировали работу вибропрессующего комплекса
Специалисты из Бурятии работали вручную в болотистой местности
По всей республике клещи атаковали уже более 1,3 тыс человек
Шествие в День города объединит множество государственных и коммерческих учреждений
Идея создания объекта появилась ещё в 2014 году
Это зависит от уровня рек и от собственников «Пионера»
Спасатели тренировались работать в пещерах
Некоторые местные жители считают, что праздновать сейчас неуместно
В «Заповедном Подлеморье» прошла «Ночь географии»
Виталию Байнганову было 24 года
Перед аэропортом «Байкал» танцевали жители микрорайона Аэропорт
В чаты рассылают сообщения о якобы холерной палочке в воде
Госинспекторы считают птиц на пролёте и в гнёздах
По документам отца не было, что стало загвоздкой в получении помощи
Накануне потушили один очаг