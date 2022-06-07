Байкальские спасатели обучили коллег из других регионов















С курсантами работали преподаватели центра Александр Осинцев и Алексей Потапейко, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.



- Здесь мы отработали технические приемы спасательных работ в пещерах. По окончании курса все спасатели успешно сдали теоретические и практические экзамены. Но самым ярким впечатлением для курсантов, конечно же, останется учебная спасательная операция в пещере, - прокомментировал Александр Осинцев.



С курсантами работали преподаватели центра Александр Осинцев и Алексей Потапейко, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.- Здесь мы отработали технические приемы спасательных работ в пещерах. По окончании курса все спасатели успешно сдали теоретические и практические экзамены. Но самым ярким впечатлением для курсантов, конечно же, останется учебная спасательная операция в пещере, - прокомментировал Александр Осинцев.





















В центре подготовки спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО), что находится в посёлке Никола Иркутской области с 11 мая по 4 июня спасатели из разных регионов России прошли подготовку по программе «Спасательные работы в пещерах».На первом этапе занятия провели в классах, а также на скалодроме посёлке Никола. Второй этап обучения прошёл в естественных условиях: на скальном полигоне Ая и в пещере Мечта.