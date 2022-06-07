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Улан-удэнцы призывают отказаться от Дня города

Улан-удэнцы призывают отказаться от Дня города
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Некоторые местные жители считают, что праздновать сейчас неуместно

Улан-удэнцы спорят по поводу необходимости масштабного празднования Дня города, который отметят 18 июня. Некоторые жители призывают отказаться от праздника. Сэкономленные бюджетные деньги горожане предлагают направить на поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Пост с призывом отменить празднование Дня города появился в паблике «Аноним 03».

«По поводу проведения разных там праздников, в том числе, и Дня города. Действительно, давайте эти деньги потратим на наших защитников, благодаря им мы планируем свои выходные и отпуска и даже праздники. А как они там отнесутся к нашим таким праздникам? Спросите матерей, потерявших сыновей. Они, наверное, навсегда вычеркнули праздники из своей жизни. Отпразднуем ещё один праздник Победы, когда наши ребята будут все дома!» - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что День города не праздновали два года, многие горожане согласны с предложением. Пользователи пишут:

«Когда гибнут наши земляки, считаю неуместным такие массовые празднества»,
«Полностью поддерживаю. Деньги должны идти на помощь нашим мужчинам»,
«Дроны, амуницию лучше купить нашим ребятам. Им нужнее, а мы и без Дня города проживём»,
«Я всегда только за! И вообще, считаю, кому нужны эти салюты. Деньги на ветер»,
«Зачем нам этот Хабиб нужен за 1 миллион руб. Давайте лучше на эти деньги нашим военным отдадим или купим. Отправим, что им надо. Зачем этот концерт нужен в это время».

Подобных комментариев ещё десятки. Однако не все пользователи оценили идею. Некоторые отмечают, что праздники необходимы для положительных эмоций.

«Мне нужен праздник для того, чтобы расслабиться, отвлечься. Увидеть радостные, счастливые лица горожан. Это не означает, что я ребят не поддерживаю. Я очень за них болею»,
«А давайте тогда вообще всё отменим? Все развлекательные мероприятия, закроем развлекательные каналы и вообще все праздники»,
«Как жить без праздников? И так из-за ковида два года дома сидели. Наоборот, хочется позитива и концертов!»,
«День города надо отмечать обязательно!» - считают другие жители.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году День города решили отметить с размахом. Мероприятия в течения дня пройдут на разных площадках во всех районах города и на площади Советов.

Вечером на главной площади города выступит (6+) известный российский певец Хабиб. Его выступление обошлось бюджету города в один миллион рублей.

день города

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