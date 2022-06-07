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В Бурятии дети с пользой прокатились на велосипедах

В Бурятии дети с пользой прокатились на велосипедах
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
В «Заповедном Подлеморье» прошла «Ночь географии»

С 3 по 5 июня Русское географическое общество провело международную просветительскую акцию «Ночь географии». Впервые акция прошла в 2020 году в рамках празднования 175-летия Русского географического общества.

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» приняло участие в акции. Сотрудники отдела экологического просвещения организовали группу детей во главе с их руководителем из центра дополнительного образования детей «Подлеморье».

- Вместе мы совершили велоэкскурсию из посёлка Усть-Баргузин до Бормашёвого озера, расположенного на территории Забайкальского национального парка. Проезжая по территории парка мы наблюдали за птицами, определяли цветущие виды растений, рассматривали следы зверей, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».

На побережье Бормашёвого озера прошла беседа. По словам организаторов, ребята узнали, что географически Бормашёвые озёра находятся на юго-западной оконечности Чивыркуйского перешейка. Всего их четыре, есть ещё Среднее, Малое и Светлое. Они располагаются рядом друг с другом. Максимальная глубина Бормашёвого – 3 метра. В озёрах обитает рыба – окунь, сорога, щука. Грязи (сапропели) со дна озера издавна используются для лечения кожных заболеваний. После этого группа продолжила путь.

- Велоэкскурсия прошла в приятной компании. Мы замечательно провели время, любовались спокойной гладью воды, дышали чистым, озёрным воздухом, слушали шум в вершинах деревьев, - заключили в «Заповедном Подлеморье». 
заповедник

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