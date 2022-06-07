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В Улан-Удэ возле аэропорта устроили танцевальный флешмоб

В Улан-Удэ возле аэропорта устроили танцевальный флешмоб
Общество, 
Перед аэропортом «Байкал» танцевали жители микрорайона Аэропорт

31 мая в микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ провели танцевальный флешмоб «Мы дружим с музыкой и спортом».

Мероприятие провели на площадке перед аэропортом «Байкал». Участников флешмоба было много, они заняли большую всей территории. 

Дети подготовили весёлый танец под патриотичную песню. Также танцевали активные жители микрорайона ТОС «Исток», ТОС «Сокол», сотрудники библиотеки. Организатором выступила детская школа искусств №14.


видео - ДШИ №14

Мероприятие состоялось в рамках Года здоровья и активного долголетия в Улан-Удэ, под знаком которого проходит 2022 год.

- Мы призываем вас, дорогие жители, отдать свой голос за здоровый образ жизни. Занимайтесь творчеством и спортом. Мы желаем всем крепкого здоровья и активного долголетия! – обратилась директор детской школы искусств №14 Туяна Раднаева. 
флешмоб танцы

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