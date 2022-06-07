В Улан-Удэ возле аэропорта устроили танцевальный флешмоб









видео - ДШИ №14



Мероприятие состоялось в рамках Года здоровья и активного долголетия в Улан-Удэ, под знаком которого проходит 2022 год.



- Мы призываем вас, дорогие жители, отдать свой голос за здоровый образ жизни. Занимайтесь творчеством и спортом. Мы желаем всем крепкого здоровья и активного долголетия! – обратилась директор детской школы искусств №14 Туяна Раднаева.

Дети подготовили весёлый танец под патриотичную песню. Также танцевали активные жители микрорайона ТОС «Исток», ТОС «Сокол», сотрудники библиотеки. Организатором выступила детская школа искусств №14.

31 мая в микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ провели танцевальный флешмоб «Мы дружим с музыкой и спортом».Мероприятие провели на площадке перед аэропортом «Байкал». Участников флешмоба было много, они заняли большую всей территории.