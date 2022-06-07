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На Украине погиб ветеран боевых действий в Сирии из Бурятии

На Украине погиб ветеран боевых действий в Сирии из Бурятии
Общество, 
Виталию Байнганову было 24 года

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии Байнганов Виталий Чингисович. Ему было 24 года.

Виталий Чингисович родился 28 января 1998 года в городе Гусиноозёрск. Учился в средней школе № 4. После девятого класса в 2013 году поступил в 15 лицей, по профессии бульдозерист-экскаваторщик. Окончил лицей в 2016-м.

В 2016 был призван на срочную службу в Улан-Удэ. Во время службы заключил контракт.

В 2018 году женился, вскоре в семье родился сын.

С 2020 года принимал участие в боевых действиях в Сирии. Получил звание ветерана боевых действий.

В апреле отправился на спецоперацию на территорию Украины. Погиб 1 июня.

- Виталий был ответственным, хорошим отцом и мужем. Друзья вспоминают его как хорошего друга, товарища и человека, который всегда поможет и выручит в любой ситуации, - сообщается в группе «Селенга-инфо».


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