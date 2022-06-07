В Бурятии подсчитывают водоплавающую и боровую дичь





В Бурятии с целью оценки численности проводят учёт водоплавающих птиц и боровой дичи (к таким относятся, например, глухари, рябчики, тетерева, куропатки). Государственные инспекторы считают птиц на пролёте и в гнёздах.Бурприроднадзор опубликовали видео работ на реке Верхняя Ангара в Северо-Байкальском районе Бурятии. Там специалисты считали птиц вместе с представителями охотничьего хозяйства «Чильчигир».- Данные мониторинга используются для установления норм изъятия и планирования охранных мероприятий, - пояснили в Бурприроднадзоре.За прошлый год госинспекторы по всей республике насчитали более 800 тысяч особей. Численность боровой дичи составила: глухаря - более 50 тысяч особей, тетерева около 100 тысяч особей.Наиболее многочисленной в Бурятии является птица кряква. Её численность составила более 130 тысяч особей.Наиболее малочисленным является горбоносый турпан. В республике всего около 40 особей.Государственный учёт боровой и водоплавающей дичи проводится с апреля по июнь.