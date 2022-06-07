По документам отца не было, что стало загвоздкой в получении помощи
Жительница села Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии обратилась на личный приём к заместителю прокурора республики по вопросу защиты прав несовершеннолетнего сына.
Отец и мать мальчика долгое время жили вместе, но не были женаты. Мужчина воспитывал сына, содержал его. При всём этом в свидетельстве о рождении ребёнка сведения об отце не записали. В 2016 году мужчина погиб. Так что теперь женщина просила помощи в оформлении пособия по потере кормильца.
- В связи с этим прокурор района в интересах ребёнка обратился в суд с заявлением о признании указанного гражданина отцом несовершеннолетнего и внесении изменений в запись акта о рождении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд требования прокурора удовлетворил. Установление отцовства позволит матери мальчика обратиться в пенсионный орган за назначением сыну пенсии по случаю потери кормильца.
В Бурятии прокуратура помогла в получении пособия по потере кормильца
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Всё встало», - отмечает водитель, отправившийся в соседнее село
Осталось лишь немного билетов на конец лета
Стала ярче дорога до школы
Женщина потратила деньги на цели, не предусмотренные законом
Мероприятие посвящено празднованию 95-летию района
Соревнования состоятся в начале августа
Местами возможен град
Будет проведён турнир по историческому фехтованию
В водоёмах и лужах может обитать краснокнижное земноводное
В рамках мероприятия пройдёт ежегодный съезд шаманов России
Бурятия примет первую Байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока
Спортсмены республики отличились в прохождении водных дистанций
В Иркутской области провели церемонию открытия туристического сезона
Услуга будет предоставляться до конца этого года
На выставке в Забайкалье было представлено свыше 150 животных