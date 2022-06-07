В Бурятии прокуратура помогла в получении пособия по потере кормильца

По документам отца не было, что стало загвоздкой в получении помощи



Жительница села Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии обратилась на личный приём к заместителю прокурора республики по вопросу защиты прав несовершеннолетнего сына.



Отец и мать мальчика долгое время жили вместе, но не были женаты. Мужчина воспитывал сына, содержал его. При всём этом в свидетельстве о рождении ребёнка сведения об отце не записали. В 2016 году мужчина погиб. Так что теперь женщина просила помощи в оформлении пособия по потере кормильца.



- В связи с этим прокурор района в интересах ребёнка обратился в суд с заявлением о признании указанного гражданина отцом несовершеннолетнего и внесении изменений в запись акта о рождении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



Суд требования прокурора удовлетворил. Установление отцовства позволит матери мальчика обратиться в пенсионный орган за назначением сыну пенсии по случаю потери кормильца.

