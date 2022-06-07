Накануне потушили один очаг
В Бурятии на сегодня нет лесных пожаров, сообщили утром в республиканском агентстве лесного хозяйства.
За прошедшие сутки произошёл один лесной пожар, он действовал в Кабанском районе. Огонь на лес перекинулся со степи.
На тушении работали семь сотрудников лесной охраны, было задействовано две единицы лесопожарной техники. Возгорание ликвидировали на площади 4,4 га.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч рублей. С 8 июня штраф увеличивается в 10 раз.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии объявили штормовое предупреждение. Сегодня в республике ожидаются сильные дожди.
В Бурятии не осталось лесных пожаров
Общество, Фото:
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