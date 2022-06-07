В Улан-Удэ серые стены украсили сказочные персонажи

















В микрорайоне Исток в Улан-Удэ общественники украсили бетонные стены граффити со сказочными персонажами.В конкурсе на лучший стрит-арт «Дорога в школу в красках» приняли участие ТОСовцы со всего города, художники и местные жители. Бетонные стены, которые тянутся от жилого массива до местной школы, перестали быть серыми и скучными. На стенах появились известные каждому ребёнку и взрослому сказочные персонажи.По итогам конкурса первое место занял ТОС «Форус» из мкрн Сокол, второе – ТОС «126 мкр», третье – ТОС «Южный 62», сообщили в пресс-службе мэрии.– ТОС «Любимый дворик» принял участие в реализации замечательного проекта. Мы зарядились энергией и энтузиазмом от встречи и общения с друзьями и единомышленниками. Мы постарались внести свою лепту, чтобы порадовать детей и взрослых микрорайона Исток, – рассказала председатель ТОС «Любимый дворик» Александра Аюржанаева.