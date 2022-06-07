Жительницу Бурятии через суд обязали использовать маткапитал законно

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина потратила деньги на цели, не предусмотренные законом



Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии выявила нарушения федерального законодательства при использовании средств материнского (семейного) капитала.



Проверкой установлено, что в 2021 году местной жительнице выдан сертификат на материнский капитал в размере свыше 435 тысяч рублей, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению - на цели, не предусмотренные законом.



- Таким образом, установленная федеральным законодательством обязанность и принятое на себя обязательство родителями не выполнено, объекты недвижимости с использованием средств материнского капитала не построены, в общую собственность с детьми с определением размера долей не оформлены, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В суд был подан иск об обязании ответчика распорядиться средствами материнского капитала в соответствии с требованиями закона.



Октябрьский районный суд Улан – Удэ требования прокурора удовлетворил в полном объёме.



Решение суда не вступило в законную силу.

