Жительницу Бурятии через суд обязали использовать маткапитал законно

Женщина потратила деньги на цели, не предусмотренные законом
Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии выявила нарушения федерального законодательства при использовании средств материнского (семейного) капитала.
Проверкой установлено, что в 2021 году местной жительнице выдан сертификат на материнский капитал в размере свыше 435 тысяч рублей, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению - на цели, не предусмотренные законом.
- Таким образом, установленная федеральным законодательством обязанность и принятое на себя обязательство родителями не выполнено, объекты недвижимости с использованием средств материнского капитала не построены, в общую собственность с детьми с определением размера долей не оформлены, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В суд был подан иск об обязании ответчика распорядиться средствами материнского капитала в соответствии с требованиями закона.
Октябрьский районный суд Улан – Удэ требования прокурора удовлетворил в полном объёме.
Решение суда не вступило в законную силу.
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Общество, Фото:
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