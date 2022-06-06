На Украине погиб отец троих детей из Бурятии

В Курумканском районе простятся с земляком, погибшим в ходе спецоперации



27 мая в ходе спецоперации на Украине погиб военный из Бурятии Бадмаев Баир Цыденович. Ему был 41 год.



Баир Цыденович родился 18 июня 1980 года в селе Баянгол Баргузинского района. Его детство и юность прошли в селе Алла Курумканского района. Баир окончил Дыренскую среднюю школу.



После окончания школы в 1998 году поступил в технологический колледж. Там проучился один год и был призван в ряды армии. Срочную службу начал в Приморском крае.



Спустя год срочник был направлен на Северный Кавказ, где прослужил 1 год и 1 месяц. Вернулся домой в статусе ветерана боевых действий.



Вскоре после приезда Баир Бадмаев встретил свою будущую супругу. У них родились трое детей.



- Одноклассники вспоминают Баира как доброго, отзывчивого, преданного друга, верного товарища, который мог отдать последнее, что у него есть. Всё у него спорилось в руках, никогда не боялся тяжёлой работы, всегда искал что-то новое и пробовал себя в любом труде. Баир навсегда останется любящим отцом, любимым мужем, сыном, братом, другом, - сообщается в группе «Курумкан-инфо».



Прощальная панихида состоится 9 июня в селе Алла. Сельчане соберутся возле здания ДК.

