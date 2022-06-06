Серые крыши в рамках капремонта меняют на цветные
В Бурятии из ста крыш, которые ремонтируют в этом году, часть поменяют цвет. Вместо серого шифера подрядчики используют цветной материал местного производства, сообщили в фонде капремонта Бурятии.
Центром смены цвета крыш многоквартирных домов в республике является Кабанский район. К примеру, в посёлке Каменск в многоквартирном доме по ул. Подгорная, 16 подрядчики завершили капитальный ремонт крыши. Двухэтажный дом был построен в 1956 году. Строители обновили строительную систему и шиферную кровлю – вместо серого постелили трёхцветной.
Отметим, в Каменске используется цветной шифер местного производителя. Чаще всего жители выбирают шифер с имитацией черепицы.
Также работы выполнены в многоквартирном доме по ул. Подгорная, 22. Здесь капитальный ремонт шлакоблочного дома не проводили более 50 лет.
- Старожилы дома рассказывают, что за полвека здесь только белили и все. Это первый капитальный ремонт! Крыша была в ужасном состоянии, лежал мелковолновой шифер, который латали как могли. Но все равно, когда дождь, протекало. А теперь жители не нарадуются новой крыше, - рассказала директор управляющей организации Ирина Саблинская.
В Бурятии едут серые крыши
Общество, Фото:
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