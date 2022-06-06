В Улан-Удэ завершился конкурс «Прокуратура России глазами детей»

Общество, Фото: Байкальская транспортная прокуратура

Ребята представили на конкурс более 20-ти работ



Среди воспитанников детского сада № 230 ОАО «РЖД» в Улан-Удэ провели конкурс рисунков «Прокуратура России глазами детей». Организатором выступила Байкальская транспортная прокуратура.



Мероприятие приурочили к 300-летию со дня образования российской прокуратуры.



На конкурс были представлены более 20 творческих работ. Дети в своих рисунках старались изобразить «деятельность прокуратуры по противодействию коррупции, защите граждан от произвола и беззакония», сообщили организаторы.



- По результатам отбора конкурсных работ в торжественной обстановке Байкальским транспортным прокурором проведено награждение детей грамотами и памятными подарками. Руководству учреждения вручено благодарственное письмо, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Родителям и коллективу детского сада прокурор разъяснил специфику транспортной прокуратуры по надзору за безопасностью на железнодорожном транспорте и напомнил о правилах безопасности детей на железной дороге.



