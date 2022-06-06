Ребята представили на конкурс более 20-ти работ
Среди воспитанников детского сада № 230 ОАО «РЖД» в Улан-Удэ провели конкурс рисунков «Прокуратура России глазами детей». Организатором выступила Байкальская транспортная прокуратура.
Мероприятие приурочили к 300-летию со дня образования российской прокуратуры.
На конкурс были представлены более 20 творческих работ. Дети в своих рисунках старались изобразить «деятельность прокуратуры по противодействию коррупции, защите граждан от произвола и беззакония», сообщили организаторы.
- По результатам отбора конкурсных работ в торжественной обстановке Байкальским транспортным прокурором проведено награждение детей грамотами и памятными подарками. Руководству учреждения вручено благодарственное письмо, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Родителям и коллективу детского сада прокурор разъяснил специфику транспортной прокуратуры по надзору за безопасностью на железнодорожном транспорте и напомнил о правилах безопасности детей на железной дороге.
В Улан-Удэ завершился конкурс «Прокуратура России глазами детей»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Двери Каменского дома детского творчества открылись после реконструкции фасада, проводившейся при поддержке «Сибцема»
Ребята представили на конкурс более 20-ти работ
Абсолютный победитель по бухэ барилдаан получит более 50 тысяч рублей
Были опасения, что детёныш изюбря, которому сообща придумывали кличку, погиб
Желающие поучаствовать в конкурсе ещё успевают это сделать
Местные жители возмущены произошедшим
Рок-мюзикл, который ставят в оперном театре, назвали грандиозной постановкой
Школьников ждали шесть этапов конкурса
Сюжет вышел в программе «Доброе утро»
Министр транспорта Бурятии, которого глава Алексей Цыденов отправил на место, рассказал о ситуации
У Арсалана Дамбаева остались трое детей
Школу в Клюевке должны были построить ещё в 2019 году, но не сдали до сих
Доржи Ангапов по рассказу бабушки опознал, что её обманывают аферисты
Лесники подкормили совёнка тушёнкой
Общая протяжённость тропы превысила 5 километров