Местами возможен град
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июня по республике облачно, по южной половине республики дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, местами возможен град. По северной половине ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-24 м/с. Температура днём +14,+19, при облачности +8,+13, по северу до +20,+25.
В Улан-Удэ облачно, утром и днём дождь. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с. Температура днём +14,+16.
В Бурятии разыгралась непогода
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Общество, 07.06.2022
Местами возможен град
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