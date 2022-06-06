Спортсмены республики отличились в прохождении водных дистанций
Сборная команда Бурятии по спортивному туризму стали серебряными призёрами чемпионата Иркутской области по спортивному туризму на водных дистанциях. Соревнования прошли с 4 по 5 июня на реке Хара-Мурино.
- В чемпионате помимо Бурятии приняли участие представители Иркутской области и Забайкальского края, - сообщает пресс-служба министерства спорта республики.
Первое место в дисциплине «Дистанция водная- R-6 Спринт» завоевал экипаж Власова, Андреева, Мухина, Чигрина, Шишкина и Убашеева.
В дисциплине «Дистанция водная Катамаран- 2- Слалом» второе место у экипажа Власова Виктора и Чигрина Богдана.
«Бронзу» в дисциплине «Дистанция водная – Командная гонка» забрал экипаж Власова В., Андреева С., Мухина Н., Чигрина Б., Шишкина М. и Пашинской А.
Сборная Бурятии стала второй на чемпионате Иркутской области
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