Сборная Бурятии стала второй на чемпионате Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики отличились в прохождении водных дистанций



Сборная команда Бурятии по спортивному туризму стали серебряными призёрами чемпионата Иркутской области по спортивному туризму на водных дистанциях. Соревнования прошли с 4 по 5 июня на реке Хара-Мурино.



- В чемпионате помимо Бурятии приняли участие представители Иркутской области и Забайкальского края, - сообщает пресс-служба министерства спорта республики.



Первое место в дисциплине «Дистанция водная- R-6 Спринт» завоевал экипаж Власова, Андреева, Мухина, Чигрина, Шишкина и Убашеева.



В дисциплине «Дистанция водная Катамаран- 2- Слалом» второе место у экипажа Власова Виктора и Чигрина Богдана.



«Бронзу» в дисциплине «Дистанция водная – Командная гонка» забрал экипаж Власова В., Андреева С., Мухина Н., Чигрина Б., Шишкина М. и Пашинской А.

