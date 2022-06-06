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В Бурятии завершился чемпионат по спортивному ориентированию

В Бурятии завершился чемпионат по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
Победу во «взрослых» категориях праздновали уланудэнцы

4 июня в административном центре Прибайкальского района Бурятии, селе Турунтаево прошли чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию. Спортсмены соревновались в дисциплине «кросс-классика», сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Мастера спорта по спортивному ориентированию из Улан-Удэ Сергей Оленников и Ирина Житомирская победили в сильнейших возрастных категориях «М 21» и «Ж 21» на чемпионате региона. У «ветеранов» победителями стали уланудэнцы Василий Гордеев («М 40»), Ольга Сидорова («Ж 40»), Виктор Трифонов («М 50»), Татьяна Акинфиева («Ж 50»), Валерий Степанов («М 60») и Галина Лаптева («Ж 60»).

Также победу праздновали: Степан С. («М 18»), Карина С. («Ж 18»), Вадим Р. («М 16»), Алина Я. («Ж 16»), Ярослав Т. («М 14»), Полина В. («Ж 14»), Иван Д. («М 12»), Полина Р. («Ж 12»), Анна Ц. («Новички»).
Бурятия чемпионат спортивное ориентирование спорт первенство Прибайкальский район

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