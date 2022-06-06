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«Потерянный» в Бурятии изюбрёнок с тунгусской кличкой нашёлся

«Потерянный» в Бурятии изюбрёнок с тунгусской кличкой нашёлся
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Были опасения, что детёныш изюбря, которому сообща придумывали кличку, погиб

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года на территориях «Заповедного Подлеморья» родился изюбрёнок. Жителям Бурятии предлагали придумать кличку для новорождённого. В итоге сотрудники заповедника остановились на варианте школьников Холодненской эвенкийской школы Северо-Байкальского района. Детёныша нарекли Нинаном: так аборигены-тунгусы называли новорождённых изюбрят, независимо от пола, поскольку животное родилось на земле эвенков (тунгусов). 

Однако в октябре прошлого года Нинана «потеряли». Малыш больше не попадался в объектив фотоловушек. Не исключалось, что изюбрёнок мог угодить в лапы хищников, которые обитают на заповедных территориях. 

И вот сегодня сотрудники «Заповедного Подлеморья» поделились радостной новостью – изюбрёнок жив.

- Мы обещали, по возможности, информировать читателей, как живётся Нинану в угодьях «Заповедного Подлеморья». Люди здесь вреда ему не причинят, а вот естественных врагов достаточно – это медведи, волки, рыси, росомахи. Так что опасность подстерегает его всегда, но благодаря заботливой и осторожной маме сейчас Нинан жив и здоров, - сообщили сотрудники.

Определить пол подростка по фотографиям пока невозможно. Но желающие могут попытаться угадать, самец это или самочка. «А мы надеемся, что удастся сфотографировать Нинана в том возрасте, когда по наличию или отсутствию рогов его пол определится безошибочно», - отметили в «Заповедном Подлеморье».

В группе опубликовали две фотографии – из зимнего и летнего периодов.

- На зимней фотографии персонаж нашего фотоочерка выглядит значительно привлекательнее, нежели сейчас, в начале лета, в период линьки. Но через месяц он будет вновь красавцем в новом летнем одеянии, - отметил старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадий Янкус. 

дикие животные изюбри

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