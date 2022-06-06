Музейщики ДФО соберутся в Улан-Удэ на ассамблею

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Бурятия примет первую Байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока



С 15 по 18 июня в Улан-Удэ состоится первая Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока. Она пройдёт на базе национального музея Бурятии. Участниками и спикерами ассамблеи будут выступать ведущие специалисты в области музейного дела, сотрудники федеральных, региональных, муниципальных, школьных, частных и ведомственных музеев из самых разных уголков страны.



В рамках ассамблеи состоится пленарная сессия, на которой будут обсуждаться вопросы определения и развития культурной политики на региональном уровне. Помимо пленарной сессии, в рамках мероприятия предполагается проведение следующих секций и круглых столов:

- Создание единой экосистемы музея: клуб друзей музея, волонтёрская служба, фонд развития музея;

- Инклюзивные практики в музеях;

- Нематериальное культурное наследие: интерпретация и презентация;

- Культурный туризм и культурные индустрии;

- Межмузейное стратегическое партнёрство. Векторы развития.



Как сообщает пресс-служба нацмузея, проведение ассамблеи поспособствует развитию музеев, музейного дела и музейных работников Дальневосточного федерального округа, а также поможет наладить связи между музеями и другими учреждениями культуры.

