Музейщики ДФО соберутся в Улан-Удэ на ассамблею

Бурятия примет первую Байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока
С 15 по 18 июня в Улан-Удэ состоится первая Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока. Она пройдёт на базе национального музея Бурятии. Участниками и спикерами ассамблеи будут выступать ведущие специалисты в области музейного дела, сотрудники федеральных, региональных, муниципальных, школьных, частных и ведомственных музеев из самых разных уголков страны.
В рамках ассамблеи состоится пленарная сессия, на которой будут обсуждаться вопросы определения и развития культурной политики на региональном уровне. Помимо пленарной сессии, в рамках мероприятия предполагается проведение следующих секций и круглых столов:
- Создание единой экосистемы музея: клуб друзей музея, волонтёрская служба, фонд развития музея;
- Инклюзивные практики в музеях;
- Нематериальное культурное наследие: интерпретация и презентация;
- Культурный туризм и культурные индустрии;
- Межмузейное стратегическое партнёрство. Векторы развития.
Как сообщает пресс-служба нацмузея, проведение ассамблеи поспособствует развитию музеев, музейного дела и музейных работников Дальневосточного федерального округа, а также поможет наладить связи между музеями и другими учреждениями культуры.
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