Улан-удэнцы креативят в конкурсе медиапоздравлений

В Улан-Удэ продолжается конкурс на лучшее медиапоздравление ко Дню города. Принять участие могут молодые люди от 14 до 35 лет. Каждый из них имеет шанс занять первое место и получить сертификат на семь тысяч рублей. За второе место дадут сертификат на пять тысяч и за третье - на три тысячи рублей.
Конкурс проводится до 16 июня по двум номинациям: «Лучшее видеопоздравление» и «Лучший фотокадр».
Горожане разместили уже несколько поздравлений. В основном участвуют студенты. Они пышут креативом и стараются удивить жюри конкурса. Среди поздравлений есть замысловатые видео, оригинальные стихотворения на русском и бурятском языках, песни, танцы, проза.
Для участия в конкурсе необходимо сделать креативное видео поздравление или фотокадр на фоне городских пейзажей с текстом творческого поздравления и разместить на своей странице в ВКонтакте с хештегами #УланУдэ_356 #люблюУлан-Удэ #сднемрожденияУланУдэ и отметить @udm.ulanude, а также отправить материалы на электронный адрес [email protected]
Размещать материалы можно только в соцсети «ВКонтакте». В конкурсе не будут учитываться материалы, размещённые на зарубежных платформах, чья деятельность запрещена на территории России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году День города отпразднуют 18 июня. Улан-Удэ исполняется 356 лет.
Возрастное ограничение 16+