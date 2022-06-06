Местные жители возмущены произошедшим
В паблике «Аноним Кяхты» опубликовали фотографию детской коляски, которую неизвестные завалили мусором. Снимок выложила возмущённая мама малыша. Она обратилась к хулиганам с призывом в будущем, если коляска кому-то мешает, говорить об этом, а не гадить исподтишка.
- Тот, кто это сделал, тебе самому не стыдно? В детскую коляску мусор с уличной мусорки... Кому-то мешает, что ли? Так вы подойдите, да скажите прямо, зачем так-то делать? Всегда думала, что на Площадке живут порядочные люди, а оказывается нет, есть некоторые крысы... Надеюсь, вам вернётся это бумерангом и жизнь вас накажет! – возмущается женщина.
В комментариях пользователи предположили, что скорее всего, это проделки малолетних хулиганов. Другие же посоветовали обратиться в полицию с заявлением о порче имущества.
Все подписчики единодушно возмущены случившимся: «На автомойке промойте хорошо. И просушите на солнышке. А тем, кто так поступает уже бесполезно что-то говорить», «Бессовестные», «Что творится в головах этих людей?», «Какой кошмар, относительно недавно делал в ваш дом доставку, коляска абсолютно не мешается. Вот нелюди», «Совсем уже мозгов нет!», «Да, это перебор, это вернётся этому человеку 1000 раз», «Это шпана так делает и везде так», «Куда катится мир, там ребёнок спит, а они мусора наложили».
За три пост набрал 26 тысяч просмотров и десятки комментариев.
В Бурятии неизвестные накидали мусор в детскую коляску
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Двери Каменского дома детского творчества открылись после реконструкции фасада, проводившейся при поддержке «Сибцема»
Ребята представили на конкурс более 20-ти работ
Абсолютный победитель по бухэ барилдаан получит более 50 тысяч рублей
Были опасения, что детёныш изюбря, которому сообща придумывали кличку, погиб
Желающие поучаствовать в конкурсе ещё успевают это сделать
Местные жители возмущены произошедшим
Рок-мюзикл, который ставят в оперном театре, назвали грандиозной постановкой
Школьников ждали шесть этапов конкурса
Сюжет вышел в программе «Доброе утро»
Министр транспорта Бурятии, которого глава Алексей Цыденов отправил на место, рассказал о ситуации
У Арсалана Дамбаева остались трое детей
Школу в Клюевке должны были построить ещё в 2019 году, но не сдали до сих
Доржи Ангапов по рассказу бабушки опознал, что её обманывают аферисты
Лесники подкормили совёнка тушёнкой
Общая протяжённость тропы превысила 5 километров