В Бурятии неизвестные накидали мусор в детскую коляску

Местные жители возмущены произошедшим



В паблике «Аноним Кяхты» опубликовали фотографию детской коляски, которую неизвестные завалили мусором. Снимок выложила возмущённая мама малыша. Она обратилась к хулиганам с призывом в будущем, если коляска кому-то мешает, говорить об этом, а не гадить исподтишка.



- Тот, кто это сделал, тебе самому не стыдно? В детскую коляску мусор с уличной мусорки... Кому-то мешает, что ли? Так вы подойдите, да скажите прямо, зачем так-то делать? Всегда думала, что на Площадке живут порядочные люди, а оказывается нет, есть некоторые крысы... Надеюсь, вам вернётся это бумерангом и жизнь вас накажет! – возмущается женщина.



В комментариях пользователи предположили, что скорее всего, это проделки малолетних хулиганов. Другие же посоветовали обратиться в полицию с заявлением о порче имущества.



Все подписчики единодушно возмущены случившимся: «На автомойке промойте хорошо. И просушите на солнышке. А тем, кто так поступает уже бесполезно что-то говорить», «Бессовестные», «Что творится в головах этих людей?», «Какой кошмар, относительно недавно делал в ваш дом доставку, коляска абсолютно не мешается. Вот нелюди», «Совсем уже мозгов нет!», «Да, это перебор, это вернётся этому человеку 1000 раз», «Это шпана так делает и везде так», «Куда катится мир, там ребёнок спит, а они мусора наложили».



За три пост набрал 26 тысяч просмотров и десятки комментариев.

