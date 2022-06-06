Лучшее школьное лесничество выбрали на севере Бурятии

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Школьников ждали шесть этапов конкурса



В Витимской школе, что находится в Баунтовском районе Бурятии, прошёл третий районный слёт школьных лесничеств. Боролись за звание лучшей четыре команды юных лесников: «Лесной патруль» Маловской школы, «Зелёный Баунт», «Лесовичок» и «Лесной патруль» Витимской школы.



- Мы проводим районный слёт третий раз. Раньше этот конкурс мы проводили в 2018 и 2019 годах. Видно, что дети не стоят на месте – они постоянно развиваются, узнают много нового. Разные команды с удовольствием встречаются, общаются, обмениваются опытом, - рассказала руководитель школьного лесничества «Лесной патруль» Людмила Карпова.



Школьников ждали шесть этапов конкурса. Для начала юные лесники представили свои команды, исполнили девизы, затем продемонстрировали домашние задания – агитационные плакаты на лесопожарную тематику. Далее ребята продемонстрировали свои знания и умения на нескольких станциях под чутким наблюдением сотрудников Романовского лесхоза и руководителей школьных лесничеств.



На станции «Таксация» ребята показали основные необходимые навыки по лесоводству – дети измерили возраст, высоту и ширину деревьев. Следующим заданием для школьных лесничеств стало демонстрация знаний первой медицинской помощи в лесу. Школьники рассказали, как поступать при укусе клеща, получении ран, и с помощью подручных средств остановить кровотечение.



- На станции «костёр» мы правильно развели огонь. Сначала мы вырыли ямку, убрали горючий материал, а костёр обложили камнями. Потом потушили огонь с помощью ранцевого лесного огнетушителя. Мне понравилось, что мы не только рассказываем, но и работаем руками – на практике показываем, как надо делать, - поделился член школьного лесничества Иван.



Последнее задание для ребят – знания правил пожарной безопасности в лесах. По картинкам школьники определяли и называли правила поведения в лесу.



По итогам слёта лучшим экологическим объединением стало «Зелёный Баунт».



Все команды получили денежные призы, а напоследок участники слёта провели пикник в лесу и убрали за собой мусор, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

