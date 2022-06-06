Лучшее школьное лесничество выбрали на севере Бурятии

Школьников ждали шесть этапов конкурса
В Витимской школе, что находится в Баунтовском районе Бурятии, прошёл третий районный слёт школьных лесничеств. Боролись за звание лучшей четыре команды юных лесников: «Лесной патруль» Маловской школы, «Зелёный Баунт», «Лесовичок» и «Лесной патруль» Витимской школы.
- Мы проводим районный слёт третий раз. Раньше этот конкурс мы проводили в 2018 и 2019 годах. Видно, что дети не стоят на месте – они постоянно развиваются, узнают много нового. Разные команды с удовольствием встречаются, общаются, обмениваются опытом, - рассказала руководитель школьного лесничества «Лесной патруль» Людмила Карпова.
Школьников ждали шесть этапов конкурса. Для начала юные лесники представили свои команды, исполнили девизы, затем продемонстрировали домашние задания – агитационные плакаты на лесопожарную тематику. Далее ребята продемонстрировали свои знания и умения на нескольких станциях под чутким наблюдением сотрудников Романовского лесхоза и руководителей школьных лесничеств.
На станции «Таксация» ребята показали основные необходимые навыки по лесоводству – дети измерили возраст, высоту и ширину деревьев. Следующим заданием для школьных лесничеств стало демонстрация знаний первой медицинской помощи в лесу. Школьники рассказали, как поступать при укусе клеща, получении ран, и с помощью подручных средств остановить кровотечение.
- На станции «костёр» мы правильно развели огонь. Сначала мы вырыли ямку, убрали горючий материал, а костёр обложили камнями. Потом потушили огонь с помощью ранцевого лесного огнетушителя. Мне понравилось, что мы не только рассказываем, но и работаем руками – на практике показываем, как надо делать, - поделился член школьного лесничества Иван.
Последнее задание для ребят – знания правил пожарной безопасности в лесах. По картинкам школьники определяли и называли правила поведения в лесу.
По итогам слёта лучшим экологическим объединением стало «Зелёный Баунт».
Все команды получили денежные призы, а напоследок участники слёта провели пикник в лесу и убрали за собой мусор, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Лучшее школьное лесничество выбрали на севере Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Двери Каменского дома детского творчества открылись после реконструкции фасада, проводившейся при поддержке «Сибцема»
Ребята представили на конкурс более 20-ти работ
Абсолютный победитель по бухэ барилдаан получит более 50 тысяч рублей
Были опасения, что детёныш изюбря, которому сообща придумывали кличку, погиб
Желающие поучаствовать в конкурсе ещё успевают это сделать
Местные жители возмущены произошедшим
Рок-мюзикл, который ставят в оперном театре, назвали грандиозной постановкой
Школьников ждали шесть этапов конкурса
Сюжет вышел в программе «Доброе утро»
Министр транспорта Бурятии, которого глава Алексей Цыденов отправил на место, рассказал о ситуации
У Арсалана Дамбаева остались трое детей
Школу в Клюевке должны были построить ещё в 2019 году, но не сдали до сих
Доржи Ангапов по рассказу бабушки опознал, что её обманывают аферисты
Лесники подкормили совёнка тушёнкой
Общая протяжённость тропы превысила 5 километров