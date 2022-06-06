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В Прибайкалье призвали быть осторожней с жабами

В Прибайкалье призвали быть осторожней с жабами
Общество, 
В водоёмах и лужах может обитать краснокнижное земноводное

В Иркутской области обратились к посетителям Прибайкальского национального парка быть осторожнее с краснокнижными амфибиями. Такой призыв был особенно адресован туристам, передвигающимся на колёсном транспорте по национальному парку. В небольших водоёмах и даже лужах может оказаться икра и головастики редкого бесхвостого земноводного – монгольской жабы.

- Монгольская жаба – земноводное, внесённое в Красную Книгу Иркутской области как вид первой категории редкости (находящийся под угрозой исчезновения). Все популяции находятся на территории Прибайкальского национального парка: Тажеранский степной массив, Маломорское побережье, юг острова Ольхон. Увеличение антропогенной нагрузки усугубляет естественные ограничения роста численности. В домашних условиях быстро гибнет, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В этом году монгольская жаба, как и многие обитатели парка, прочувствовала тёплую весну и отреагировала ранним размножением. Примерно с 15-20 мая в водоёмах Тажеранской степи появились первые головастики.

- А вот у сибирской лягушки, чья численность не внушает учёным опасений, период «любовных отношений» и размножения пришёлся на обычные сроки, — на последнюю декаду мая, - добавили в пресс-службе учреждения.
Иркутская область национальный парк жабы Красная книга

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