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В Бурятии после ремонта открылся дом детского творчества

В Бурятии после ремонта открылся дом детского творчества
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кабанского района
Двери Каменского дома детского творчества открылись после реконструкции фасада, проводившейся при поддержке «Сибцема»

В День защиты детей, 1 июня, в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии состоялось открытие дома детского творчества после реконструкции фасада.

Первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов, глава МО «Кабанский район» Алексей Сокольников и управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков вместе с воспитанниками учреждения развязали символичный бант под аплодисменты юных каменчан и их родителей.

Капитальный ремонт Каменского дома детского творчества – один из самых масштабных и долгосрочных благотворительных проектов холдинга «Сибирский цемент». Он начался в 2017 году, когда компания выделила 400 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации капремонта кровли и чердачного перекрытия. Помимо реконструкции здания учреждения, программой предусмотрено приобретение современного оборудования и благоустройство прилегающей территории. Проект реализуется поэтапно с 2018 года.

На сегодняшний день полностью заменена аварийная кровля здания. Работы проводились при финансовой поддержке республиканских и районных властей. Вклад холдинга «Сибирский цемент» составил 3,5 млн рублей. Также капитально отремонтирован зрительный зал на 200 мест (финансовые вложения компании – 1,8 млн рублей). В марте 2022 года завершена реконструкция фасада Каменского дома детского творчества, «Сибирский цемент» направил на эти цели 8 млн рублей. В реализации проекта участвует и «ТимлюйЦемент», и красноярский актив холдинга – комбинат «Волна», который поставляет материалы для кровли и фасада.

- Я сам родом из маленького посёлка, и для меня очень близко то, что сейчас происходит. Наш ДК был местом силы, воспитания, творчества – как и у вас. Слова благодарности сегодня – прежде всего сотрудникам Тимлюйского цементного завода. Благодаря их труду мы нашли возможность и выделили деньги для реконструкции дома творчества, – подчеркнул Геннадий Рассказов. – Для нас этот проект очень важен, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В ближайшие три года вместе с республиканскими властями и муниципалитетом мы предпримем все усилия, чтобы привести дом творчества в порядок, чтобы дети каменчан имели возможность в комфортных современных условиях заниматься творчеством.

На 2023–2025 годы запланированы капремонт инженерных коммуникаций, ремонт внутренних помещений, включая холл, учебные кабинеты и коридоры, оснащение образовательного учреждения современным оборудованием и благоустройство прилегающей территории.

Сестры Лиза и Соня занимаются в доме творчества не первый год. Второклассница Соня танцует, а младшая, дошкольница Лиза поёт.

- Мои девчонки на занятия в доме творчества бегут! – говорит Юлия, мама девочек. – Столько эмоций дарят нам педагоги: первое выступление, первая поездка на гастроли… Дочерям всегда здесь интересно. А теперь стало ещё и удобно, красиво. Приятно заниматься творчеством в таких условиях. Пусть они вдохновят наших детей и педагогов на новые свершения!

В 2021-2022 учебном году Каменский дом детского творчества посещали 813 детей. При этом 243 ребёнка занимались в двух и более кружках; 26 детей стали призёрами международных конкурсов и выставок, 33 – отличились на российском уровне, 26 – на республиканском.

Пресс-служба ООО «ТимлюйЦемент»
администрацияКР Кабанский район Бурятия ремонт дом детского творчества

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