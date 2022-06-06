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Бурятский театр кукол победил на межрегиональном фестивале

Бурятский театр кукол победил на межрегиональном фестивале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спектакль коллектива выиграл номинацию «Лучшая работа художника по куклам»

Театр кукол «Ульгэр» из Бурятии вернулся с фестиваля «Сибирь. Terra Magica» с победой в номинации «Лучшая работа художника по куклам», которая досталась Юлии Викторовой. Театр из Улан-Удэ выступил на четвёртый день фестиваля и представил зрителям постановку Анны Ивановой-Брашинской и Анатолия Гущина по мотивам арабских сказок «Волшебная лампа Аладдина» (6+).

Второй межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока проходил в Красноярске с 1 по 5 июня. В конкурсную программу вошли 12 спектаклей театральных коллективов из Красноярска, Томска, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Хабаровска, Нижнего Тагила, Сургута, Биробиджана, Тувы, Хакасии и Бурятии.

- Впечатления у меня только хорошие. Нас очень тепло встретили, а также наконец-то увидела тот самый «Коммунальный мост» через Енисей, – рассказала Баярма Бобоева, артист-кукловод и «царевна Будур».

Также на фестивале бурятский театр встретился с Санкт-Петербургским театром кукол «КукФо». Их спектакль «Птифуры. Бабушки» (6+) приедет в Улан-Удэ на фестиваль «Путь кочевника».
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