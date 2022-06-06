В Иркутской области провели церемонию открытия туристического сезона
1 июня состоялось празднование открытия летнего туристического сезона на Южном Прибайкалье. Мероприятие проходило в Слюдянке и было приурочено к празднованию Дня защиты детей, сообщает агентство по туризму Иркутской области.
В этом году открытие летнего сезона было посвящено теме инклюзивного туризма. Дети с особыми потребностями и ограничениями по здоровью представили для всех гостей и жителей Южного Прибайкалья сувениры, сделанные своими руками. Кроме этого, на празднике побывали гости из Иркутска в составе 30 детей от регионального отделения всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Также прошло много мастер-классов для детей и взрослых. Изюминкой праздника стало дефиле женской одежды с символикой бренда «Южное Прибайкалье».
На празднике, кроме развлекательных конкурсов для детей, состоялась выставка лучших рисунков конкурса «Байкальское оконце» проекта «Память Байкала в окнах», приуроченного к празднованию 375-летия посёлка Култук. «Память Байкала в окнах» – это проект по реставрации домов самой старейшей его улицы, а рисунки – это видение детей самых красивых домов Култука или то, какими бы они хотели их видеть. С 20 по 24 июня пройдёт акция по реставрации домов (0+), а 25 июня - праздничное открытие (0+). В настоящее время ведётся набор волонтёров на мероприятие.
По информации администрация Слюдянского района, были подписаны два соглашения о развитии социального предпринимательства в районе в рамках проекта «#Делать_добро_просто» (о реализации сувенирной упаковки с сувенирами) и об открытии новой секции по скандинавской ходьбе в рамках здоровьесберегающего направления.
На юге Байкала открыли летний турсезон
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