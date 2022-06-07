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На Ольхоне пройдёт борцовский турнир памяти Михаила Елбаскина

На Ольхоне пройдёт борцовский турнир памяти Михаила Елбаскина
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования состоятся в начале августа

В Иркутской области с 4 по 7 августа пройдёт традиционный межрегиональный турнир по вольной и бурятской национальной борьбе. Его проведут на берегу залива Сохтор в Ольхонском районе. В соревнованиях примут участие юноши 2005 года рождения и младше, а также взрослые с 2004 года рождения.

В этом году в турнире впервые пройдёт разделение по стилям: юноши будут соревноваться, как и прежде, в национальной борьбе, а мужчины – в вольной. Поединки среди взрослых пройдут в олимпийских весовых категориях (57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг, 125 кг).

Напомним, турнир посвящён памяти мастера спорта СССР по вольной борьбе, первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе Михаила Елбаскина. Соревнования проводятся с 2016 года на родине борца в Ольхонском районе, сообщает группа «Борцы Бурятии».

Возрастное ограничение 6+
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