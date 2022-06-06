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В Улан-Удэ завершили строительство тропы Победы

В Улан-Удэ завершили строительство тропы Победы
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгении Лудуповой
Общая протяжённость тропы превысила 5 километров

5 июня в Улан-Удэ завершили строительство пешеходной тропы Победы. Она проходит от лыжной базы «Снежинка» до Этнографического музея народов Забайкалья. Общая протяжённость - 5,1 км.

Главным вдохновителем и организатором работ стал известный общественник, руководитель ассоциации по развитию экотуризма в республике «Большая Байкальская тропа – Бурятия» Андрей Сукнев. Об этом в своём телеграм-канале сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Глава минздрава с коллегами также принимала участие в благоустройстве тропы.

 


- Получили заряд позитива, посадили деревья - получилась маленькая аллея, - написала Евгения Лудупова.

По словам лесничего Алексея Витальевича, здесь высадили небольшие деревья, чтобы тропа была виднее. Деревья в том числе будут предотвращать от размытия тропы во время таяния снега.

В последнее время сюда стало приходить много горожан; при этом люди начали бережнее относиться к природе, отметил лесничий.

- Процентов 95 – это нормальные, порядочные, хорошие люди. Такие доброжелательные, добродушные, которые идут сюда на позитиве. И берегут лес, - рассказал он.

Горожан приглашают прогуляться по тропе, но когда окончится действие особого противопожарного режима. Сейчас доступ в лес гражданам запрещён.


 
Как сообщал «Байкал-Daily», тропа Победы появилась в 2021 году. Грант на её обустройство выиграли ученики физико-математической школы №56. Ребята дали тропе такое название, потому что этот лес в посёлке Аршан был высажен участниками войны, которые вернулись с фронта.



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