На этой неделе отпразднуют День России
Жителей Бурятии ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя. День России – 12 июня - выпадает на воскресенье. В этой связи выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. А следующая за ними рабочая неделя будет четырёхдневной. На работу — во вторник, 14 июня.
Стоит отметить, что 10 июня не является предпраздничным днём, поэтому рабочие часы не сокращаются.
Предыдущие длинные выходные были в мае – с 1 по 3 и 7 по 10. Последние длинные выходные перед новогодними праздниками будут только 4-6 ноября в связи с Днём народного единства.
Справка:
День России — официальный государственный праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации. Сначала он назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете России и только с 2002 года обрёл своё нынешнее название.
Именно 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В ней провозглашалось равноправие политических партий и общественных организаций, был принят принцип разделения властей, определилось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей её территории. Ровно через год в этот день были проведены президентские выборы, на которых в первом же туре победил Борис Ельцин, который и закрепил название (День принятия декларации о государственном суверенитете России) и статус праздника специальным указом. В 1995 году 12 июня прошли первые торжественные мероприятия.
Жителей Бурятии ждут трёхдневные выходные
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