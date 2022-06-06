Дети росгвардейцев Бурятии поучаствовали в конкурсе патриотических песен

С каждым годом участников становится всё больше



В Улан-Удэ состоялся первый отборочный этап фестиваля детской патриотической песни войск национальной гвардии РФ. Дети исполнили песни «Мир без войны», «Вальс Победы», «Солдатские сны», сообщили в Росгвардии по Бурятии.



- С каждым годом участников становится всё больше, фестиваль приобретает популярность, участники с родителями серьёзно относятся к его подготовке. Наши дети успешно выступают и на российских конкурсах. Софья Зубкова завоевала приз зрительских симпатий на прошлом фестивале патриотической песни, - отметила начальник клуба прапорщик Надежда Нурутдинова.



Участники, занявшие призовые места, будут представлять территориальное управление по Бурятии на окружном этапе конкурса.



