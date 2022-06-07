В Закаменском районе Бурятии проведут юбилейный «Сурхарбан»

Мероприятие посвящено празднованию 95-летию района



11 июня в местности Мойсото в Бурятии пройдут спортивные мероприятия районного национального праздника «Сурхарбан – 2022». В этом году он посвящён 95-летнему юбилею со дня образования Закаменского района.



В программе соревнований:



Бурятская борьба «Бухэ барилдаан». Весовые категории у взрослых: до 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг; у детей: до 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, свыше 65 кг; у ветеранов от 40 лет и старше: до 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг. Форма одежды: головной убор (малгай), «шуудаг» (монгольский вариант, сверху завязывается кушак красного или синего цвета), мягкая национальная обувь (гутал). Каждый выход сопровождается исполнением борцами ритуалов бурятской борьбы.



Стрельба из лука «hур харбаан» проводится по бурятским правилам. Среди мужчин и женщин стрельба с дистанции 45 м, 50 м; ветераны (50 лет и старше) соревнуются вне зачёта с дистанции 45 м, 50 м; юноши, девушки – дистанция 45 м, 50 м. Абсолютное первенство – дистанция 50 м. Все участники в национальной одежде стреляют из национального лука по «кеглям». Стрелы должны быть деревянными, оперенья из перьев птиц.



Конные скачки. Соревнования проводятся по следующим дистанциям:

- Заезд для лошадей арабских пород. Дистанция 2000 метров.

- Заезд лошадей рысистых пород с 4-х лет и старше. Рысь под седлом. Дистанция 2400 метров.

- Заезд для лошадей старшего возраста полукровных пород. Дистанция 6000 метров.

- Заезд лошадей до 3-х лет бурятской породы. Дистанция 10000 метров.

- Заезд для лошадей бурятской породы. Дистанция 15000 метров (допускаются лошади бурятской породы, высота в холке которых не превышает 143 см).



Борьба всадников (вне зачёта). По условиям игры всадники должны опрокинуть своих соперников на землю, применяя различные приёмы выше пояса. (1 участник с поселения).



Волейбол. Соревнования проводятся по олимпийской системе. Участники соревнований: мужская, женская команды и команда ветеранов от 50 лет и старше мужчины и от 45 лет и старше женщины (смешанная 4 мужчины +2 женщины). Игры состоят из 3 партий, партия до 25 очков. Форма одежды – единая.



Гиревой спорт. У взрослых весовые категории: до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг (гири 24 кг); у юношей: до 60 кг, до 70 кг, свыше 70 кг (гири 24 кг).



Мини-футбол (вне зачёта). Состав команды: 7+1 игроков (2 тайма по 10 мин.). Отборочные соревнования по футболу состоятся 10 июня на стадионе «Металлург». В финал проходят 4 команды. Финальные игры проводятся 12 июня в местности Мойсото.



Соревнования по перетягиванию каната (6 мужчин).



Соревнования стартуют в 10:00, сообщает отдел молодёжи, физической культуры и спорта Закамны.



Возрастное ограничение 0+

