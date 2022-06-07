 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июня

06 июня

Популярное

В Закаменском районе Бурятии проведут юбилейный «Сурхарбан»

В Закаменском районе Бурятии проведут юбилейный «Сурхарбан»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие посвящено празднованию 95-летию района

11 июня в местности Мойсото в Бурятии пройдут спортивные мероприятия районного национального праздника «Сурхарбан – 2022». В этом году он посвящён 95-летнему юбилею со дня образования Закаменского района.

В программе соревнований:

Бурятская борьба «Бухэ барилдаан». Весовые категории у взрослых: до 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг; у детей: до 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, свыше 65 кг; у ветеранов от 40 лет и старше: до 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг. Форма одежды: головной убор (малгай), «шуудаг» (монгольский вариант, сверху завязывается кушак красного или синего цвета), мягкая национальная обувь (гутал). Каждый выход сопровождается исполнением борцами ритуалов бурятской борьбы.

Стрельба из лука «hур харбаан» проводится по бурятским правилам. Среди мужчин и женщин стрельба с дистанции 45 м, 50 м; ветераны (50 лет и старше) соревнуются вне зачёта с дистанции 45 м, 50 м; юноши, девушки – дистанция 45 м, 50 м. Абсолютное первенство – дистанция 50 м. Все участники в национальной одежде стреляют из национального лука по «кеглям». Стрелы должны быть деревянными, оперенья из перьев птиц.

Конные скачки. Соревнования проводятся по следующим дистанциям:
- Заезд для лошадей арабских пород. Дистанция 2000 метров.
- Заезд лошадей рысистых пород с 4-х лет и старше. Рысь под седлом. Дистанция 2400 метров.
- Заезд для лошадей старшего возраста полукровных пород. Дистанция 6000 метров.
- Заезд лошадей до 3-х лет бурятской породы. Дистанция 10000 метров.
- Заезд для лошадей бурятской породы. Дистанция 15000 метров (допускаются лошади бурятской породы, высота в холке которых не превышает 143 см).

Борьба всадников (вне зачёта). По условиям игры всадники должны опрокинуть своих соперников на землю, применяя различные приёмы выше пояса. (1 участник с поселения).

Волейбол. Соревнования проводятся по олимпийской системе. Участники соревнований: мужская, женская команды и команда ветеранов от 50 лет и старше мужчины и от 45 лет и старше женщины (смешанная 4 мужчины +2 женщины). Игры состоят из 3 партий, партия до 25 очков. Форма одежды – единая.

Гиревой спорт. У взрослых весовые категории: до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг (гири 24 кг); у юношей: до 60 кг, до 70 кг, свыше 70 кг (гири 24 кг).

Мини-футбол (вне зачёта). Состав команды: 7+1 игроков (2 тайма по 10 мин.). Отборочные соревнования по футболу состоятся 10 июня на стадионе «Металлург». В финал проходят 4 команды. Финальные игры проводятся 12 июня в местности Мойсото.

Соревнования по перетягиванию каната (6 мужчин).

Соревнования стартуют в 10:00, сообщает отдел молодёжи, физической культуры и спорта Закамны.

Возрастное ограничение 0+
Сурхарбан Бурятия Закаменский район спорт юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Закаменском районе Бурятии проведут юбилейный «Сурхарбан»
В Закаменском районе Бурятии проведут юбилейный «Сурхарбан»
Общество, 07.06.2022
Мероприятие посвящено празднованию 95-летию района
На Ольхоне пройдёт борцовский турнир памяти Михаила Елбаскина
На Ольхоне пройдёт борцовский турнир памяти Михаила Елбаскина
Общество, 07.06.2022
Соревнования состоятся в начале августа
В Бурятии разыгралась непогода
В Бурятии разыгралась непогода
Общество, 07.06.2022
Местами возможен град
В Бурятии состоится фестиваль исторической реконструкции
В Бурятии состоится фестиваль исторической реконструкции
Общество, 06.06.2022
Будет проведён турнир по историческому фехтованию
В Прибайкалье призвали быть осторожней с жабами
В Прибайкалье призвали быть осторожней с жабами
Общество, 06.06.2022
В водоёмах и лужах может обитать краснокнижное земноводное
Тува примет первый в России фестиваль шаманизма
Тува примет первый в России фестиваль шаманизма
Общество, 06.06.2022
В рамках мероприятия пройдёт ежегодный съезд шаманов России
Музейщики ДФО соберутся в Улан-Удэ на ассамблею
Музейщики ДФО соберутся в Улан-Удэ на ассамблею
Общество, 06.06.2022
Бурятия примет первую Байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока
Сборная Бурятии стала второй на чемпионате Иркутской области
Сборная Бурятии стала второй на чемпионате Иркутской области
Общество, 06.06.2022
Спортсмены республики отличились в прохождении водных дистанций
На юге Байкала открыли летний турсезон
На юге Байкала открыли летний турсезон
Общество, 06.06.2022
В Иркутской области провели церемонию открытия туристического сезона
В Улан-Удэ ветеранам войны предоставят бесплатное такси
В Улан-Удэ ветеранам войны предоставят бесплатное такси
Общество, 06.06.2022
Услуга будет предоставляться до конца этого года
Названы победители Сибирско-Дальневосточной выставки овец и коз
Названы победители Сибирско-Дальневосточной выставки овец и коз
Общество, 06.06.2022
На выставке в Забайкалье было представлено свыше 150 животных
В Бурятии провели футбольный фестиваль «Локобол»
В Бурятии провели футбольный фестиваль «Локобол»
Общество, 06.06.2022
Путёвку в межрегиональный финал получили спортшкола №6 и «Спарта»
В Бурятии выбрали лучшие студенческие «Агитбригады»
В Бурятии выбрали лучшие студенческие «Агитбригады»
Общество, 06.06.2022
Победителем стал отряд «Прометей»
На севере Бурятии прошёл фестиваль «Цветение багульника»
На севере Бурятии прошёл фестиваль «Цветение багульника»
Общество, 06.06.2022
Новинкой праздника стал конкурс «Байкальской ухи»
Бурятский театр кукол победил на межрегиональном фестивале
Бурятский театр кукол победил на межрегиональном фестивале
Общество, 06.06.2022
Спектакль коллектива выиграл номинацию «Лучшая работа художника по куклам»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^