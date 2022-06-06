В Бурятии водителям напоминают, что ребёнок главный пассажир

Сотрудники ГИБДД проводят специальную акцию



С 3 по 14 июня в Бурятии проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ребёнок – пассажир».



- Основная цель мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и пропаганда использования детских удерживающих устройств, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Сотрудники Госавтоинспекции дежурят около образовательных учреждений. Также на дорогах массово проверяют автомобили, в которых перевозят детей, особое внимание уделено машинам без детских удерживающих устройств.



Также проходят акции, беседы и семинары с участниками дорожного движения.

