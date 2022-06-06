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В Улан-Удэ утвердили эмблему Дня города

В Улан-Удэ утвердили эмблему Дня города
Общество, 
На официальной эмблеме изображены главные достопримечательности города

В столице Бурятии продолжается подготовка к празднованию Дня города. Комитет по архитектуре и градостроительству определил эскиз эмблемы и концепцию праздничного оформления Улан-Удэ.

На официальной эмблеме изображены главные достопримечательности города: самая большая в мире скульптурная голова Ленина, самый высокий памятник города «Гостеприимная Бурятия», Триумфальная арка «Царские ворота», восстановленная ко дню 340-летия Улан-Удэ в 2006 году. Это копия Триумфальной арки XIX века, возведённой в Верхнеудинске, в честь приезда цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Новые царские ворота отличаются от предыдущих только размером. Арка стала больше: 14 метров в ширину и 9 метров в высоту.

– Подготовлено техническое задание по обновлению флаговых конструкций, находящихся на балансе комбината по благоустройству и дирекции по паркам. Всего 105 конструкций, – сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству.

Кроме того, на фасадах административных зданий разместят настенные панно, на основных путепроводах города и щитах – растяжки. Подрядная организация уже работает над эскизами праздничных конструкций с использованием утверждённой эмблемы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году День города отпразднуют 18 июня. Горожан ждут десятки интересных мероприятий на площади Революции, площади Советов и в городских парках. Церемония открытия начнётся в 11:00 (0+).

«Гвоздём» праздника станет концерт (6+) популярного российского певца Хабиба, автора хита «Ягода-малинка». Он выступит вечером на торжественном закрытии Дня города на площади Советов.

Улан-Удэ празднует 356-летие. 
день города эмблема

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