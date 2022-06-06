В Бурятии определился чемпион высшей лиги по баскетболу

В пятый раз им стал баскетбольный клуб «Лара»



5 июня прошли заключительные игры высшей лиги «Межрегиональной любительской баскетбольной лиги – Бурятия».



В финальном матче встретились команды «Лара» и «Магнум». По итогам игры «Лара» выиграла со счётом 89:65. Таким образом, баскетбольный клуб стал пятикратным чемпионом высшей лиги.



В матче за третье место «Новоильинск» оказался сильнее «Динамо» (77:100). MVP чемпионата был признан Андрей Рогачёв из «Лары», сообщает группа «МЛБЛ-Бурятия».

