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В Бурятии определился чемпион высшей лиги по баскетболу

В Бурятии определился чемпион высшей лиги по баскетболу
Общество,  Фото:группа «МЛБЛ-Бурятия»
В пятый раз им стал баскетбольный клуб «Лара»

5 июня прошли заключительные игры высшей лиги «Межрегиональной любительской баскетбольной лиги – Бурятия».

В финальном матче встретились команды «Лара» и «Магнум». По итогам игры «Лара» выиграла со счётом 89:65. Таким образом, баскетбольный клуб стал пятикратным чемпионом высшей лиги.

В матче за третье место «Новоильинск» оказался сильнее «Динамо» (77:100). MVP чемпионата был признан Андрей Рогачёв из «Лары», сообщает группа «МЛБЛ-Бурятия».
баскетбол спорт Бурятия чемпионат

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