Путёвку в межрегиональный финал получили спортшкола №6 и «Спарта»
С 31 мая по 3 июня в Бурятии прошёл региональный этап международного футбольного фестиваля «Локобол-2022».
Почти 50 команд 2010 года рождения боролись за путёвку в межрегиональный финал. В итоге путёвка досталась команде спортивной школы №6, завоевавшей первое место. Второе место заняла команда Кижинги. Третьим стал «Голеадор».
Среди команд 2012 года первыми была команда «Спарта». Второе место досталось «Спартаку». Третьими стали ребята из СШОР города Гусиноозёрск.
У девочек победу одержала команда «Гвардия – Бурятия», сообщает детская футбольная лига РБ.
Напомним, что межрегиональный этапа фестиваля «Локобол – 2022» пройдёт в Улан-Удэ с 13 по 15 июня.
В Бурятии провели футбольный фестиваль «Локобол»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Иркутской области провели церемонию открытия туристического сезона
Услуга будет предоставляться до конца этого года
На выставке в Забайкалье было представлено свыше 150 животных
Путёвку в межрегиональный финал получили спортшкола №6 и «Спарта»
Победителем стал отряд «Прометей»
Новинкой праздника стал конкурс «Байкальской ухи»
Спектакль коллектива выиграл номинацию «Лучшая работа художника по куклам»
Победителями стали «УВО Росгвардия», «УФСИН» и «Сокол»
В пятый раз им стал баскетбольный клуб «Лара»
Победу во «взрослых» категориях праздновали уланудэнцы
Пять наград выиграли девушки, одну – юноши
Также отменены дезинфекция и социальная дистанция
Спортсмены республики приняли участие в международных соревнованиях
Из 36 автомобилей, имеющихся в автопарке, у 15 срок эксплуатации превышает пять лет
В Курумканском районе простятся с земляком, погибшим в ходе спецоперации