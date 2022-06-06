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В Бурятии на сегодня нет особо опасных болезней животных

В Бурятии на сегодня нет особо опасных болезней животных
Общество,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
Мониторинг ситуации продолжается

По данным на 1 июня, в Бурятии не зафиксировано особо опасных болезней животных. Такова информация управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, которое ведёт мониторинг эпизоотической ситуации в целях своевременного выявления и локализации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.

За пять месяцев текущего года было проведено 601 исследование проб биологических материалов животных. Их проверяли на туберкулёз, нодулярный дерматит, бруцеллёз, лейкоз.

Был выявлен 191 положительный результат, но не на особо опасные болезни.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой Бурятию поразила вспышка нодулярного дерматита скота – заразного заболевания коров, свиней и овец. Чуть больше месяца в Бурятии действовал режим ЧС. В сёлах, где обнаружили больных животных, вводили режим карантина.

Весь заражённый скот пришлось умерщвить. Методом эвтаназии ликвидировали 2371 животное (1774 коровы, 553 малого рогатого скота, 44 свиньи).

Бурятии, если можно так сказать, ещё повезло, что вспышка заболевания произошла в морозы. Будь она летом, когда летают насекомые (кровососущие также переносят инфекцию), под угрозой заражения и ликвидации было бы всё поголовье республики и соседних регионов.
Россельхознадзор

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